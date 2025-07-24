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Российские туроператоры, работающие с Узбекистаном, получат льготы

В России снизили сумму финансовых гарантий для туроператоров, работающих с соседними и дружественными странами (в том числе — с Узбекистаном), до 500 тыс. рублей. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Для туроператоров, отправляющих туристов только в страны из утвержденного списка, теперь действуют такие же условия, как и для внутреннего туризма. Раньше для выездных направлений требовалась более крупная сумма — 2 млн рублей.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский отметил, что нововведение важно для развития туризма с соседними странами, куда активно ездят российские туристы.

По его словам, направления вроде Беларуси не несут таких рисков, как, например, дальние поездки в Латинскую Америку или Юго-Восточную Азию. В большинстве случаев такие маршруты проще и безопаснее — туристы добираются туда по земле, используют местный транспорт или едут самостоятельно.

Он подчеркнул, что новая мера снизит нагрузку на бизнес, упростит работу туроператоров и поможет нарастить туристические потоки в ближнее зарубежье.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Узбекистан и Россия договорились увеличить количество еженедельных рейсов более чем в четыре раза.