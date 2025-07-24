Российские туроператоры, работающие с Узбекистаном, получат льготы

Для туроператоров, отправляющих туристов только в страны из утвержденного списка, теперь действуют такие же условия, как и для внутреннего туризма. Раньше для выездных направлений требовалась более крупная сумма — 2 млн рублей.
Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский отметил, что нововведение важно для развития туризма с соседними странами, куда активно ездят российские туристы.
По его словам, направления вроде Беларуси не несут таких рисков, как, например, дальние поездки в Латинскую Америку или Юго-Восточную Азию. В большинстве случаев такие маршруты проще и безопаснее — туристы добираются туда по земле, используют местный транспорт или едут самостоятельно.
Он подчеркнул, что новая мера снизит нагрузку на бизнес, упростит работу туроператоров и поможет нарастить туристические потоки в ближнее зарубежье.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Узбекистан и Россия договорились увеличить количество еженедельных рейсов более чем в четыре раза.