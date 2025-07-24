Экипаж реактивной системы залпового огня «Град» в составе группировки войск «Центр» Российской Армии уничтожил укрепленные позиции боевиков ВСУ на подступах к Красноармейску. Подробностями с ТАСС поделились в Министерстве обороны РФ.
Как указали в ведомстве, расчету «Града» удалось поразить один из элементов линии обороны киевских радикалов на данном направлении фронта.
Экипаж РСЗО получил точные координаты позиций боевиков от разведгруппы, после чего осуществил два точечных залпа.
В ТАСС подчеркнули, что именно данный рубеж обороны украинских неонацистов под Красноармейском сковывал наступление пехотинцев «Центра».
Важно отметить, что артиллеристы Российской Армии остаются незаменимым родом войск в зоне проведения специальной военной операции. Ранее бойцы расчетов РСЗО «Град» группировки «Днепр» в рамках эксклюзивного репортажа корреспондента «МК» рассказали о том, как ежедневно уничтожают формирования ВСУ в Запорожье и Херсонщине.