Расчет «Града» ВС РФ под Красноармейском 2 залпами накрыл целый укрепрайон ВСУ

Важно отметить, что артиллеристы Российской Армии остаются незаменимым родом войск в зоне проведения специальной военной операции. Ранее бойцы расчетов РСЗО «Град» группировки «Днепр» в рамках эксклюзивного репортажа корреспондента «МК» рассказали о том, как ежедневно уничтожают формирования ВСУ в Запорожье и Херсонщине.