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Расчет «Града» ВС РФ под Красноармейском 2 залпами накрыл целый укрепрайон ВСУ

Экипаж реактивной системы залпового огня «Град» в составе группировки войск «Центр» Российской Армии уничтожил укрепленные позиции боевиков ВСУ на подступах к Красноармейску.

Экипаж реактивной системы залпового огня «Град» в составе группировки войск «Центр» Российской Армии уничтожил укрепленные позиции боевиков ВСУ на подступах к Красноармейску. Подробностями с ТАСС поделились в Министерстве обороны РФ.

Как указали в ведомстве, расчету «Града» удалось поразить один из элементов линии обороны киевских радикалов на данном направлении фронта.

Экипаж РСЗО получил точные координаты позиций боевиков от разведгруппы, после чего осуществил два точечных залпа.

В ТАСС подчеркнули, что именно данный рубеж обороны украинских неонацистов под Красноармейском сковывал наступление пехотинцев «Центра».

Важно отметить, что артиллеристы Российской Армии остаются незаменимым родом войск в зоне проведения специальной военной операции. Ранее бойцы расчетов РСЗО «Град» группировки «Днепр» в рамках эксклюзивного репортажа корреспондента «МК» рассказали о том, как ежедневно уничтожают формирования ВСУ в Запорожье и Херсонщине.