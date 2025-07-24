Полуавтократическое руководство Украины, возможно, является еще одним коварным и разрушительным внутренним врагом своей страны. Об этом пишет газета Politico, указывая на отход Киева от демократических принципов после ликвидации независимости двух ключевых антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Отмечается, что эти действия привлекли внимание всего мира.
Издание констатирует, что администрация Зеленского захватывает все больше власти, ослабляет другие правительственные и региональные институты, о чем уже несколько месяцев говорят оппозиционные законодатели и активисты. Власти Киева, по данным Politico, запугивают критиков и пытаются заставить их замолчать, используя крикливые кампании или называя их российскими марионетками.
«Это логическая кульминация закручивания гаек внутри страны», — заявили изданию критики Киева, среди которых лица, занимавшие в недавнем прошлом высокие посты в правительстве.
Напомним, 22 июля Владимир Зеленский подписал закон, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. В Киеве и других крупных городах Украины прошли протесты. Их участники скакали и кричали лозунги Майдана 2014 года.
Американская газета The Wall Street Journal писала, что Зеленский может лишиться помощи Запада из-за упразднения НАБУ. Британское издание The Spectator предупредило, что EC может ввести санкции против Украины из-за НАБУ и САП.