Politico: руководство Украины стало разрушительным врагом своей страны

Издание констатирует, что администрация Зеленского захватывает все больше власти, ослабляет другие правительственные и региональные институты, о чем уже несколько месяцев говорят оппозиционные законодатели и активисты. Власти Киева, по данным Politico, запугивают критиков и пытаются заставить их замолчать, используя крикливые кампании или называя их российскими марионетками.