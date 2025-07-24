Над Россией сбили 39 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1247-й

8:52 TRT Haber: Турция считает, что прямые переговоры между Россией и Украиной продвигаются в более конструктивном и ориентированном на результат направлении.
8:41.
8:35 Мониторинговые службы сообщают о массированном ударе ВС РФ по объектам в Одессе: ~зафиксированы взрывы в порту и сильные пожары~, вызванные попаданием по ~складам с оружием и боеприпасами~.
8:18 Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в ночь на четверг в регионе были повреждены объекты инфраструктуры, промышленное предприятие и административное здание.
8:05 ? Минобороны: силы ПВО за час сбили три украинских БПЛА над Крымом и Белгородской областью.
8:02 ? Минобороны: ночью дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских БПЛА.
▪️ 21 — над акваторией Черного моря,
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1247-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.