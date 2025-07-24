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Над Россией сбили 39 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1247-й

Средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего БПЛА — 21 — сбили над акваторией Черного моря, еще 11 уничтожены над Азовским морем и семь беспилотников — над территорией Краснодарского края. В Сочи в результате падения обломков дрона загорелись гаражные кооперативы и нефтебаза. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:52 TRT Haber: Турция считает, что прямые переговоры между Россией и Украиной продвигаются в более конструктивном и ориентированном на результат направлении.

8:41.

8:35 Мониторинговые службы сообщают о массированном ударе ВС РФ по объектам в Одессе: ~зафиксированы взрывы в порту и сильные пожары~, вызванные попаданием по ~складам с оружием и боеприпасами~.

8:18 Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в ночь на четверг в регионе были повреждены объекты инфраструктуры, промышленное предприятие и административное здание.

8:05 ? Минобороны: силы ПВО за час сбили три украинских БПЛА над Крымом и Белгородской областью.

8:02 ? Минобороны: ночью дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских БПЛА.

▪️ 21 — над акваторией Черного моря,

▪️ 11 — над акваторией Азовского моря,
▪️ 7 — над территорией Краснодарского края.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1247-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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