Daily Mail: команда Трампа делилась с блогерами деталями дела Эпштейна

Администрация президента США Дональда Трампа через лояльных блогеров поделилась давно известными подробностями дела миллиардера Джеффри Эпштейна. Об этом пишет британское издание Daily Mail.
По словам блогеров, во время визита в Белый дом им торжественно вручили папки с материалами по делу Эпштейна. Раздача 15 папок проходила при участии Трампа, который хвалил «независимых журналистов», и главы Министерства юстиции Памелы Бонди.
«Эти материалы оказались не более чем отредактированным списком из 254 “массажистов”, бортовыми журналами, которые были доступны в интернете с 2019 года, и отредактированной адресной книгой Эпштейна, которую уже зачитали до дыр», — пишет Daily Mail.
Один из участников встречи с влиятельными людьми, получивший от властей информацию о деле Эпштейна, выразил недовольство. Он заявил, что позже столкнулся с критикой за свою якобы безоговорочную поддержку Трампа.
Другой участник встречи, блогер Майк Чернович, высказал мнение, что власти должны опубликовать «оригиналы заявлений о проведении обыска» во время ареста Эпштейна в 2019 году. По его словам, Бонди могла бы опубликовать эти документы без судебного постановления.
В 2019 году было выдвинуто обвинение против Эпштейна. Его обвинили в торговле людьми, а именно в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. По информации, предоставленной обвинителями, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн имел сексуальные отношения с несколькими десятками несовершеннолетних девушек. Эти встречи проходили в его резиденциях в Нью-Йорке и Флориде.