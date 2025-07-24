Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Daily Mail: команда Трампа делилась с блогерами деталями дела Эпштейна

В 2019 году Джеффри Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента США Дональда Трампа через лояльных блогеров поделилась давно известными подробностями дела миллиардера Джеффри Эпштейна. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

По словам блогеров, во время визита в Белый дом им торжественно вручили папки с материалами по делу Эпштейна. Раздача 15 папок проходила при участии Трампа, который хвалил «независимых журналистов», и главы Министерства юстиции Памелы Бонди.

«Эти материалы оказались не более чем отредактированным списком из 254 “массажистов”, бортовыми журналами, которые были доступны в интернете с 2019 года, и отредактированной адресной книгой Эпштейна, которую уже зачитали до дыр», — пишет Daily Mail.

Один из участников встречи с влиятельными людьми, получивший от властей информацию о деле Эпштейна, выразил недовольство. Он заявил, что позже столкнулся с критикой за свою якобы безоговорочную поддержку Трампа.

Другой участник встречи, блогер Майк Чернович, высказал мнение, что власти должны опубликовать «оригиналы заявлений о проведении обыска» во время ареста Эпштейна в 2019 году. По его словам, Бонди могла бы опубликовать эти документы без судебного постановления.

В 2019 году было выдвинуто обвинение против Эпштейна. Его обвинили в торговле людьми, а именно в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. По информации, предоставленной обвинителями, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн имел сексуальные отношения с несколькими десятками несовершеннолетних девушек. Эти встречи проходили в его резиденциях в Нью-Йорке и Флориде.

Трамп ранее призвал Минюст и ФБР обнародовать нераскрытые данные по делу Эпштейна.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше