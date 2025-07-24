Daily Mail: команда Трампа делилась с блогерами деталями дела Эпштейна

В 2019 году было выдвинуто обвинение против Эпштейна. Его обвинили в торговле людьми, а именно в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. По информации, предоставленной обвинителями, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн имел сексуальные отношения с несколькими десятками несовершеннолетних девушек. Эти встречи проходили в его резиденциях в Нью-Йорке и Флориде.