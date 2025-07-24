Действующий президент Франции действительно нередко непоследователен в своих взглядах и способах ведения политики. Так ранее Макрон утверждал, что действия России якобы представляют собой основную опасность для европейской безопасности. Кроме того, выступая перед военными, французский лидер призвал к укреплению обороноспособности страны, чтобы Франция вызывала страх. Однако вместе с тем, в начале июля он инициировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а также заявил, что хотел бы продолжить дальнейшие переговоры.