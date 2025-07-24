Издание сообщает, что Макрон выразил недовольство действиями Ретайо, подвергнув его резкой критике на последнем заседании кабинета министров. Поводом для этого послужила ситуация с ростом преступности на юге Франции. Газета предполагает, что такая реакция президента стала ответом на недавнюю публикацию Ретайо в журнале Valeurs Actuelles, где тот заявил, что «макронизм» исчезнет вместе с уходом Макрона.
«Брюно Ретайо дважды или трижды отличился нападками на президента. Многие министры этого не принимают. В стране достаточно проблем с безопасностью, поэтому результаты (работы Ретайо. — Прим. Life.ru) вызывают вопросы», — говорится в материале.
Ретайо в своём материале критикует Макрона за двойственную позицию и нежелание выбрать сторону правых или левых, что способствует политической немощности французского правительства. При этом сам министр, как сообщается, не считает «макронизм» жизнеспособной идеологией. Также статья Ретайо подверглась критике и со стороны политических сторонников президента, включая министра образования и экс-премьера Элизабет Борн, а также главу Минприроды Аньес-Панье Рюнаше.
Действующий президент Франции действительно нередко непоследователен в своих взглядах и способах ведения политики. Так ранее Макрон утверждал, что действия России якобы представляют собой основную опасность для европейской безопасности. Кроме того, выступая перед военными, французский лидер призвал к укреплению обороноспособности страны, чтобы Франция вызывала страх. Однако вместе с тем, в начале июля он инициировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а также заявил, что хотел бы продолжить дальнейшие переговоры.