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Российская армия приступила к освобождению Красноармейска

Российские войска начали освободительную операцию Красноармейска в Донецкой Народной Республике.

Российские войска начали освободительную операцию Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Бои идут на юге и юго-западе города, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

«На южной и юго-западной окраинах Красноармейска идут бои», — рассказал собеседник агентства.

Источник пояснил, что ВС России начали зачистку города от украинских боевиков в поселке Зверево. Также ведутся бои в районе улицы Павла Поповича.

Ранее «МК» писал, что российская армия параллельно ведет освободительную операцию сразу в трех населенных пунктах Донецкой Народной Республики. ВС РФ развивают наступление у Редкодуба.