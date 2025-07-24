Российская армия приступила к освобождению Красноармейска

Российские войска начали освободительную операцию Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Бои идут на юге и юго-западе города, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«На южной и юго-западной окраинах Красноармейска идут бои», — рассказал собеседник агентства.
Источник пояснил, что ВС России начали зачистку города от украинских боевиков в поселке Зверево. Также ведутся бои в районе улицы Павла Поповича.
Ранее «МК» писал, что российская армия параллельно ведет освободительную операцию сразу в трех населенных пунктах Донецкой Народной Республики. ВС РФ развивают наступление у Редкодуба.