Орлов: парковка на площади 1905 года не придавала Екатеринбургу столичный статус

По его словам, жители города поддержали идею мэрии создать на месте парковки многофункциональное пространство для отдыха и активностей «Лето на площади» с деревьями и клумбами. На площади теперь будут проводить музыкальные, спортивные фестивали, выставки и ярмарки. «Накануне вечером пообщался с первыми гостями преобразившейся локации. Отзывы самые позитивные! В таком виде площадка сохранится до конца сентября. Далее приступим к монтажу ледового катка. Он откроется для всех желающих в декабре и проработает минимум до середины февраля», — рассказал Алексей Орлов.