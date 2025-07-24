Си Цзиньпин принял в Пекине главу Еврокомиссии и президента Евросовета

Стоит отметить, что мировая общественность сейчас ожидает переговоров Си Цзиньпина не с представителями Европы, а с руководством России. По прогнозам экспертов, к официальной встрече Президента Владимира Путина и Председателя КНР 3 сентября может также присоединиться и американский лидер Дональд Трамп.