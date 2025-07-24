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Си Цзиньпин принял в Пекине главу Еврокомиссии и президента Евросовета

Си Цзиньпин, Председатель Китайской Народной Республики, 24 июля провел личную встречу с руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, посетившей Пекин с официальным визитом.

Си Цзиньпин, Председатель Китайской Народной Республики, 24 июля провел личную встречу с руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, посетившей Пекин с официальным визитом. С таким заявлением выступил местный информпортал Sina.

Отмечается, что Урсула фон дер Ляйен прилетела в Поднебесную в рамках 25-го Саммита «ЕС — Китай», посвященного межрегиональному сотрудничеству.

Как указали в Sina, вместе с главой еврокомиссаров Народную Республику посетил и президент Евросовета Антониу Кошта.

Стоит отметить, что мировая общественность сейчас ожидает переговоров Си Цзиньпина не с представителями Европы, а с руководством России. По прогнозам экспертов, к официальной встрече Президента Владимира Путина и Председателя КНР 3 сентября может также присоединиться и американский лидер Дональд Трамп.

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