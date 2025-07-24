Новые тарифы США могут повлиять на Узбекистан сильнее, чем на соседей — ADB

«За исключением Узбекистана, недавно введенные тарифы США, как ожидается, окажут ограниченное влияние на субрегион», — отмечается в отчете ADB (июль 2025 года).
Кроме того, по мнению авторов доклада, обострение конфликта на Ближнем Востоке в июне также создает риски для экономического роста Узбекистана. В отчёте прямо говорится, что:
«Возобновление конфликта на Ближнем Востоке в середине июня создает риски для роста Армении и Узбекистана».
Причины, по которым Узбекистан выделяется на фоне соседей, в документе не раскрываются. Однако, по мнению редакции Kursiv Uzbekistan, такими факторами могут быть:
Развитие несырьевого сектора
Узбекистан активно развивает экспорт текстиля, продуктов питания, автомобилей и электробытовой техники. Эти товары чаще попадают под внешнеторговые ограничения, в отличие от сырьевых позиций, доминирующих в экспорте других стран региона.
Амбициозная внешнеэкономическая политика
Власти Узбекистана за последние годы активно расширяют экспортную географию, включая рынки США и ЕС. Такая ориентация на выход за пределы постсоветского пространства увеличивает чувствительность страны к изменениям глобальной торговой политики.