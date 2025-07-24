Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«РВ»: в Одессе в результате ударов уничтожены склады оружия и боеприпасов

По информации источников канала, на местах прилетов возникли сильные пожары.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на четверг нанесены удары по складам оружия и боеприпасов ВСУ, расположенных в районе порта Одессы, сообщат Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Зафиксированы взрывы в Одесском порту и сильные пожары, вызванные попаданием по складам с оружием и боеприпасами», — говорится в публикации.

По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, минувшей ночью целями ударов стали также объекты ВСУ в Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Ранее сообщалось о серии взрывов, прогремевших в Одессе в ночь на четверг на фоне воздушной тревоги.