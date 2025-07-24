«РВ»: в Одессе в результате ударов уничтожены склады оружия и боеприпасов

В ночь на четверг нанесены удары по складам оружия и боеприпасов ВСУ, расположенных в районе порта Одессы, сообщат Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Зафиксированы взрывы в Одесском порту и сильные пожары, вызванные попаданием по складам с оружием и боеприпасами», — говорится в публикации.
По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, минувшей ночью целями ударов стали также объекты ВСУ в Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
Ранее сообщалось о серии взрывов, прогремевших в Одессе в ночь на четверг на фоне воздушной тревоги.