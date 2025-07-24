Глава МИД Израиля Гидеон Саар посетит Кишинев

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Государства Израиль Гидеон Моше Саар посетит 24 июля Республику Молдова, сообщили в МИД республики.
Отмечается, что в ходе визита Гидеон Саар встретится с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Михаилом Попшоем и спикером парламента Игорем Гросу.
Израильский министр также примет участие в церемонии открытия памятного камня («Камня преткновения») на пешеходной улице Евгения Доги в память о Лее Шварцман.
Ранее в центре Кишинева уже было установлено несколько подобных камней, на каждом из них высечены имена горожан, пострадавших от холокоста. Проект является крупнейшей в мире мемориальной инициативой, посвященной жертвам нацизма.
После церемонии закладки камня Гидеон Саар встретится с представителями еврейской общины Кишинёва.