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Глава МИД Израиля Гидеон Саар посетит Кишинев

В ходе визита у главы внешнеполитического ведомства Израиля состоится встреча с представителями еврейской общины Кишинёва.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Государства Израиль Гидеон Моше Саар посетит 24 июля Республику Молдова, сообщили в МИД республики.

Отмечается, что в ходе визита Гидеон Саар встретится с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Михаилом Попшоем и спикером парламента Игорем Гросу.

Израильский министр также примет участие в церемонии открытия памятного камня («Камня преткновения») на пешеходной улице Евгения Доги в память о Лее Шварцман.

Ранее в центре Кишинева уже было установлено несколько подобных камней, на каждом из них высечены имена горожан, пострадавших от холокоста. Проект является крупнейшей в мире мемориальной инициативой, посвященной жертвам нацизма.

После церемонии закладки камня Гидеон Саар встретится с представителями еврейской общины Кишинёва.