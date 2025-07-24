Глава полиции Молдовы требует наказать судью, отменившую 44 протокола об «электоральной коррупции»: Ассоциация судей поставила Чернэуцану на место

Молдавская полиция обиделась на судью.
Глава полиции Молдовы Виорел Чернэуцану подал жалобу на судью, которая посмела отменить 44 протокола по «электоральной коррупции» — пишет t.me/MoldovaPolitics.
Чиновник возмутился, что судья работает «механически» и создает «атмосферу неуверенности среди полицейских». Видимо, бедные стражи порядка теперь боятся, что их протоколы могут не принять. А заказчица этих протоколов — рисипенская барыня — может расстроиться. И в расстроенных чувствах уволит всех.
Она же получила сигналы, что 300 тысяч голосов избирателей ушли не к ней, а к оппозиции, а значит, люди, по ее мнению, голосовали неправильно. А значит, коррупция… Но когда дела в судах начали разваливаться, то и миф о купленных голосах тоже. А Санду это ненужно сейчас.
Ассоциация судей Молдовы обвинила начальника полиции Виорела Чернэуцяну в подрыве принципов правового государства.
В Ассоциации уточнили, что Чернэуцяну попытался оспорить акт правосудия не предусмотренным Конституцией путём, а посредством злоупотребления — за то, что судья вынес решения, невыгодные полиции, по 44 делам о правонарушениях.
«Более того, официальные ответы инспекторатов полиции в Чимишлии и Бессарабяске подтвердили, что по итогам этих судебных решений были начаты расследования, выявлены нарушения, применены санкции. Другими словами, у суда имелись веские юридические и фактические основания для всех его действий», — подчеркнули в Ассоциации.
Напоминаем, что по Конституции судьи должны быть независимыми. Но это, видимо, просто рекомендация по нормам рисипенской барыни.
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