Глава полиции Молдовы требует наказать судью, отменившую 44 протокола об «электоральной коррупции»: Ассоциация судей поставила Чернэуцану на место

Она же получила сигналы, что 300 тысяч голосов избирателей ушли не к ней, а к оппозиции, а значит, люди, по ее мнению, голосовали неправильно. А значит, коррупция… Но когда дела в судах начали разваливаться, то и миф о купленных голосах тоже. А Санду это ненужно сейчас.