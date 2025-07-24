Новая война: две популярные у туристов страны начали бои на границе

Два азиатских королевства — Таиланд и Камбоджа — устроили бои вдоль спорной границы после нескольких недель напряженности. По словам официальных лиц, по меньшей мере двое мирных жителей Таиланда погибли, в то время как тайская армия заявляет, что нанесла авиаудары по военным объектам Камбоджи.
После нескольких недель нарастающей напряженности в отношениях между соседями из Юго-Восточной Азии на спорном участке границы между Таиландом и Камбоджей произошли столкновения со смертельным исходом, причем обе страны обвиняют друг друга в провокациях, пишет The Guardian.
По словам окружного чиновника, по меньшей мере двое мирных жителей Таиланда были убиты и еще двое ранены в результате обстрела с камбоджийской стороны в четверг, в то время как тайская армия заявила, что нанесла авиаудары по военным объектам в Камбодже.
Это произошло после того, как в четверг утром возле кхмерского индуистского храма Та Муэн Том вспыхнули столкновения. Тайские военные сообщили, что камбоджийские войска открыли огонь возле храма и запустили беспилотник для наблюдения, а затем отправили войска с тяжелым вооружением, включая ракетные установки.
Камбоджа опровергла эти заявления, а ее министерство национальной обороны заявило, что именно тайские военные предприняли первое вооруженное нападение.
«Камбоджийские вооруженные силы действовали строго в рамках самообороны, реагируя на неспровоцированное вторжение тайских войск, которое нарушило нашу территориальную целостность», — говорится в заявлении министерства.
В более позднем заявлении Пномпень осудил «безрассудную и жестокую военню агрессию» Таиланда, обвинив своего соседа в открытии огня по своим войскам и нарушении соглашения, направленного на деэскалацию напряженности.
Камбоджа «решительно осуждает безрассудную и жестокую военную агрессию Королевства Таиланд против суверенитета и территориальной целостности Камбоджи», — говорится в заявлении, в котором отмечается, что тайские истребители были развернуты и сбросили две бомбы на дорогу.
Таиланд сообщил, что истребитель F-16 нанес удар по территории Камбоджи и уничтожил военную цель. Армия заявила, что к развертыванию готовы еще несколько самолетов. «Мы использовали авиацию против военных целей, как и планировалось», — сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря армии Таиланда Рича Суксуванон.
Влиятельный бывший премьер Камбоджи Хун Сен — отец нынешнего премьер-министра Хуна Мане — заявил, что две камбоджийские провинции подверглись обстрелу со стороны вооруженных сил Таиланда. В заявлении, опубликованном в Интернете, Хун Мане сказал: «Камбоджа всегда выступала за мирное решение проблем, но в данном случае у нас нет иного выбора, кроме как ответить вооруженными силами на вооруженную агрессию».
Эти столкновения, напоминает The Guardian, стали последними в истории конфликтов вдоль 817-километровой границы, разделяющей Камбоджу и Таиланд, участки которой являются предметом перекрывающихся территориальных претензий из-за разногласий по поводу карт колониальной эпохи. Последние крупные столкновения произошли в период с 2008 по 2011 год, когда в результате боевых действий и артиллерийских перестрелок погибли по меньшей мере 34 человека, еще многие получили ранения и тысячи были вынуждены покинуть свои дома.
Военные действия между Камбоджей и Таиландом, которые продолжали обостряться в последние месяцы, первоначально вспыхнули после того, как в мае в ходе вооруженного столкновения в районе, который обе страны считают своим, был убит камбоджийский солдат.
Комментируя столкновения, произошедшие в четверг, исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячай заявил, что ситуация на границе Таиланда является «деликатной». «Мы должны быть осторожны», — сказал он журналистам. «Мы будем следовать международному праву».
Столкновение в четверг произошло после того, как Таиланд отозвал своего посла в Камбодже в среду и заявил, что выдворит посла Камбоджи в Бангкоке, после того как второй тайский солдат за неделю потерял конечность, подорвавшись на мине в спорном районе.
Таиланд утверждает, что противопехотные мины были установлены в этом районе недавно, но Камбоджа называет эти утверждения необоснованными. В Камбодже много наземных мин, оставшихся со времен гражданской войны, которая велась несколько десятилетий назад, и, по данным групп по разминированию, их количество исчисляется миллионами.
Правительство Таиланда также распорядилось закрыть все пограничные контрольно-пропускные пункты, находящиеся под юрисдикцией Второй армии Таиланда, сообщила правящая тайская партия Pheu.
«Туристам строго запрещено въезжать в эти приграничные районы», — говорится в сообщении.
Многие пограничные пункты пропуска уже были закрыты той или иной стороной или функционировали с ограничениями.
Националистические страсти с обеих сторон еще больше накалили ситуацию, и 1 июля премьер-министр Таиланда Паэтонгтарн Чинават была отстранена от должности на время расследования в связи с возможными нарушениями этических норм в ходе урегулирования пограничного спора. Стали известны подробности телефонного разговора, который она провела с Хун Сеном в попытке деэскалировать конфликт, и критики обвинили ее в предательстве своей страны и преклонении перед Камбоджей.
Нарастающая напряженность усугубляется дипломатическими столкновениями: Камбоджа запрещает тайские фильмы и телепередачи, прекращает импорт тайских фруктов и овощей и бойкотирует некоторые международные интернет-каналы и энергоснабжение своего соседа. Она также прекратила импорт топлива из Таиланда.