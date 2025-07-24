Новая война: две популярные у туристов страны начали бои на границе

Эти столкновения, напоминает The Guardian, стали последними в истории конфликтов вдоль 817-километровой границы, разделяющей Камбоджу и Таиланд, участки которой являются предметом перекрывающихся территориальных претензий из-за разногласий по поводу карт колониальной эпохи. Последние крупные столкновения произошли в период с 2008 по 2011 год, когда в результате боевых действий и артиллерийских перестрелок погибли по меньшей мере 34 человека, еще многие получили ранения и тысячи были вынуждены покинуть свои дома.