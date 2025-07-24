Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения

«Уважаемый Шавкат Миромонович, примите самые теплые поздравления по случаю вашего дня рождения. Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом.. Вы лично вносите большой вклад в упрочение отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами. И мы, конечно, продолжим тесную совместную работу по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества на благо дружественных народов России и Узбекистана, в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.