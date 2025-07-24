Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, отметив его вклад в упрочение отношений всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.
Двадцать четвертого июня президенту Мирзиёеву исполняется 67 лет.
«Уважаемый Шавкат Миромонович, примите самые теплые поздравления по случаю вашего дня рождения. Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом.. Вы лично вносите большой вклад в упрочение отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами. И мы, конечно, продолжим тесную совместную работу по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества на благо дружественных народов России и Узбекистана, в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что под руководством Мирзиёева Узбекистан уверенно продвигается по пути экономического и социального развития, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах.
«От души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — указано в телеграмме.