Таиланд закрывает погранпункты на границе с Камбоджей на фоне эскалации

В связи с обострением ситуации на границе с Камбоджей Таиланд принял решение закрыть все пограничные переходы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на контр-адмирала Сурасана Конгсири, который является официальным представителем Временного центра по обеспечению безопасности на границе с Камбоджей при правительстве Таиланда.
«Военные Таиланда закрыли все пограничные переходы», — говорится в сообщении агентства.
В четверг утром на границе между Таиландом и Камбоджей произошли боевые действия. Они начались с перестрелки между сухопутными войсками двух стран на спорной территории.
Также Камбоджа уже ограничила поставки электроэнергии, топлива и доступ к интернету. Происходящее может негативно повлиять на экономику обеих стран.