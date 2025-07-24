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Таиланд закрывает погранпункты на границе с Камбоджей на фоне эскалации

На границе между Таиландом и Камбоджей происходит эскалация боестолкновений между войсками двух стран.

Источник: Аргументы и факты

В связи с обострением ситуации на границе с Камбоджей Таиланд принял решение закрыть все пограничные переходы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на контр-адмирала Сурасана Конгсири, который является официальным представителем Временного центра по обеспечению безопасности на границе с Камбоджей при правительстве Таиланда.

«Военные Таиланда закрыли все пограничные переходы», — говорится в сообщении агентства.

В четверг утром на границе между Таиландом и Камбоджей произошли боевые действия. Они начались с перестрелки между сухопутными войсками двух стран на спорной территории.

Также Камбоджа уже ограничила поставки электроэнергии, топлива и доступ к интернету. Происходящее может негативно повлиять на экономику обеих стран.