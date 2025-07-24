Таиланд закрывает погранпункты на границе с Камбоджей на фоне эскалации

В связи с обострением ситуации на границе с Камбоджей Таиланд принял решение закрыть все пограничные переходы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на контр-адмирала Сурасана Конгсири, который является официальным представителем Временного центра по обеспечению безопасности на границе с Камбоджей при правительстве Таиланда.