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Поддерживающий Зеленского американский сенатор раскритиковал его

Сенатор Линдси Грэм осудил президента Украины Владимира Зеленского за закон об урезании полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Источник: Газета.Ру

Он выпустил совместное заявление вместе с демократкой Джин Шахин. В нем говорится, что Украина добилась прогресса в борьбе с коррупцией, но этот закон «подрывает прогресс и противоречит ожиданиям как украинского общества, так и международного сообщества».

Также Шахин и Грэм напомнили, что один из главных аргументов против поддержки Украины — это обвинения в коррупции.

«В интересах Украины — и в наших собственных — оправдать ожидания ее граждан и обеспечить, чтобы структуры управления гарантировали экономическое процветание Украины и будущие инвестиции США», — добавили сенаторы.

«Мы призываем украинское правительство воздержаться от любых действий, которые могут подорвать достигнутый прогресс», — говорится в заявлении.