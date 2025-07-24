Поддерживающий Зеленского американский сенатор раскритиковал его

Он выпустил совместное заявление вместе с демократкой Джин Шахин. В нем говорится, что Украина добилась прогресса в борьбе с коррупцией, но этот закон «подрывает прогресс и противоречит ожиданиям как украинского общества, так и международного сообщества».
Также Шахин и Грэм напомнили, что один из главных аргументов против поддержки Украины — это обвинения в коррупции.
«В интересах Украины — и в наших собственных — оправдать ожидания ее граждан и обеспечить, чтобы структуры управления гарантировали экономическое процветание Украины и будущие инвестиции США», — добавили сенаторы.
«Мы призываем украинское правительство воздержаться от любых действий, которые могут подорвать достигнутый прогресс», — говорится в заявлении.