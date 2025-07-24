«Зловещий альянс»: В Совфеде отреагировали на союз Британии и Германии против России

Как отметил сенатор, Берлин и Лондон фактически готовятся к прямому конфликту с Россией, на который, по его словам, они могут выйти уже через пять-шесть лет. По его словам, они делают всё, чтобы остаться у власти и перейти к долгосрочной «ледяной» войне против нашей страны, действуя на самой грани войны «горячей». Он также подчеркнул историческую опасность подобного союза.