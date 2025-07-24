Это скандал: имя Трампа отыскали в досье на сексуального преступника Джеффри Эпштейна

Имя Дональда Трампа, как сообщается, фигурирует в досье Министерства юстиции на Джеффри Эпштейна. В материале Wall Street Journal говорится, что имя американского президента «многократно» фигурирует в повестках Конгресса об осужденной за сексуальные преступления светской львице Гислейн Максвелл.
Дональд Трамп столкнулся с новым кризисом в среду, когда стало известно, что его имя фигурирует в досье Министерства юстиции США на Джеффри Эпштейна, а Конгресс вызвал в суд для дачи показаний сообщницу сексуального преступника Гислейн Максвелл, пишет The Guardian.
Пресс-секретарь президента США опроверг сообщение газеты The Wall Street Journal о том, что в мае генеральный прокурор Пэм Бонди сообщила Трампу, что он фигурирует в печально известных досье Эпштейна.
Ссылаясь на высокопоставленных чиновников администрации, издание сообщает, что Трамп также был проинформирован о том, что были названы многие другие высокопоставленные фигуры, и министерство не планировало больше публиковать какие-либо документы, связанные с расследованием.
Белый дом попытался преуменьшить значение отношений между Трампом и Эпштейном. Пресс-секретарь Стивен Чунг подчеркнул в заявлении, отправленном по электронной почте: «Факт в том, что президент выгнал его из своего клуба за то, что он был подонком. Это не что иное, как продолжение фейковых новостей, состряпанных демократами и либеральными СМИ».
На прошлой неделе Трамп подал иск о клевете на 10 миллиардов долларов против журнала и его владельца Руперта Мердока из-за статьи о якобы содержавшем сексуальные намеки письме с именем Трампа, которое было включено в альбом 2003 года, подготовленный ко дню рождения Эпштейна. Президент США отрицал, что писал это письмо, и с тех пор подал на издание в суд.
Впоследствии Белый дом запретил одному из репортеров The Wall Street Journal участвовать в предстоящей поездке в Шотландию.
Ранее в этом месяце министерство юстиции США пришло к выводу, что нет оснований для продолжения расследования в отношении Эпштейна, что вызвало ожесточенную реакцию среди сторонников Трампа из-за того, что они долгое время считали сокрытием преступлений Эпштейна и его связей на высоком уровне.
Это также породило слухи о 15-летней дружбе Трампа с Эпштейном. В июне миллиардер Илон Маск, бывший друг, ставший врагом президента, написал в твиттере, что Трамп «фигурирует в досье Эпштейна».
В среду The Wall Street Journal сообщил: «Когда ранее в этом году чиновники Министерства юстиции просмотрели то, что генеральный прокурор Пэм Бонди назвала “кучей документов”, связанных с Джеффри Эпштейном, они обнаружили, что имя Дональда Трампа встречается несколько раз».
Генпрокурор Бонди и ее заместитель Тодд Бланш заявили в своем заявлении: «Ничто в этих материалах не требует дальнейшего расследования или судебного преследования, и мы подали ходатайство в суд о раскрытии соответствующих протоколов большого жюри. В рамках нашего обычного брифинга мы проинформировали президента о результатах расследования».
Это произошло, отмечает The Guardian, вскоре после того, как федеральный судья в Южной Флориде отклонил запрос министерства юстиции о вскрытии протоколов заседаний большого жюри, связанных с Эпштейном, что стало первым решением в серии попыток администрации Трампа обнародовать больше информации по этому делу.
Согласно судебным документам, запрос был получен в результате федеральных расследований в отношении Эпштейна в 2005 и 2007 годах. Окружной судья США Робин Розенберг установил, что запрос министерства юстиции Флориды не подпадает ни под одно из исключений из правил, требующих сохранения в тайне материалов большого жюри.
Министерство юстиции ожидает запросов о вскрытии стенограмм в федеральном суде Манхэттена, связанных с более поздними обвинениями, выдвинутыми против Эпштейна и его бывшей соратницы Гислейн Максвелл.
В 2008 году Эпштейн заключил сделку с федеральными прокурорами Флориды, которая позволила ему избежать более серьезных федеральных обвинений и вместо этого признать себя виновным по обвинению штата в привлечении к проституции лица моложе 18 лет и склонении к проституции.
Позже, в 2019 году, богатый финансист был арестован по федеральному обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Его бывшую подругу Гислейн Максвелл обвинили в том, что она помогала ему в насилии над девочками-подростками.
Эпштейн был найден мертвым в своей камере в федеральной тюрьме в Нью-Йорке примерно через месяц после ареста. Следователи пришли к выводу, что он покончил с собой. Позже Максвелл была признана виновной в суде и приговорена к 20 годам тюремного заключения.
Министерство юстиции запросило адвокатов Максвелл, не согласится ли она поговорить с прокурорами, и Бланш заявила во вторник, что ожидает встречи с ней в ближайшие дни.
Демократы и около дюжины республиканцев в Палате представителей также настаивают на ответах. В среду влиятельный комитет Палаты представителей по надзору проголосовал 8:2 за то, чтобы вызвать в суд министерство юстиции с требованием обнародовать файлы, связанные с Эпштейном, при этом три республиканца присоединились ко всем демократам. Они также вызвали Максвелл повесткой для дачи показаний в Федеральном исправительном учреждении в Таллахасси, штат Флорида, 11 августа.
Председатель комитета Джеймс Комер написал в сопроводительном письме Максвелл о вызове в суд: «В то время как Министерство юстиции предпринимает усилия по выявлению и публичному раскрытию дополнительной информации, связанной с вашими делами и делами мистера Эпштейна, крайне важно, чтобы Конгресс осуществлял надзор за соблюдением федеральным правительством законов о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации в целом… В частности, Комитет запрашивает ваши свидетельские показания для рассмотрения возможных законодательных решений по совершенствованию федеральных усилий по борьбе с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации и реформированию использования соглашений об отказе от судебного преследования и/или признания вины в расследованиях сексуальных преступлений».