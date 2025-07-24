Это скандал: имя Трампа отыскали в досье на сексуального преступника Джеффри Эпштейна

Белый дом попытался преуменьшить значение отношений между Трампом и Эпштейном. Пресс-секретарь Стивен Чунг подчеркнул в заявлении, отправленном по электронной почте: «Факт в том, что президент выгнал его из своего клуба за то, что он был подонком. Это не что иное, как продолжение фейковых новостей, состряпанных демократами и либеральными СМИ».