В Самаре уберут мусор и отремонтируют контейнерную площадку в Деповском овраге

По словам Тюнина, до конца августа в районе домов № 15 и 21 по Деповскому оврагу будет отремонтирована контейнерная площадка. Ее оснастят дополнительным баком и немного изменят расположение по просьбам жителей. Также запланированы работы по дератизации. Всего в этом году в районе планируют обновить более 30 подобных площадок при поддержке городской администрации.