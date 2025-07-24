В Самаре уберут мусор и отремонтируют контейнерную площадку в Деповском овраге

На очередном приеме граждан глава Железнодорожного района Вадим Тюнин рассмотрел обращения жителей по вопросам благоустройства и содержания придомовых территорий. Особое внимание уделили проблемам Деповского оврага.
По словам Тюнина, до конца августа в районе домов № 15 и 21 по Деповскому оврагу будет отремонтирована контейнерная площадка. Ее оснастят дополнительным баком и немного изменят расположение по просьбам жителей. Также запланированы работы по дератизации. Всего в этом году в районе планируют обновить более 30 подобных площадок при поддержке городской администрации.
Глава района сообщил, что совместно с городской службой благоустройства разрабатывается график покоса травы и уборки мусора в Деповском овраге. Особое внимание сейчас уделяется обрезке аварийных веток деревьев, и жителей просят оперативно сообщать о необходимости таких работ.
Во время приема жительница дома № 129 по ул. Красноармейской обратилась с просьбой восстановить дорожный знак о запрете парковки, демонтированный во время ремонтных работ. Также она подняла вопрос о наведении порядка на местной контейнерной площадке. По поручению Тюнина, там установят специальные борта, предотвращающие выезд мусорных баков, отремонтируют поврежденные участки площадки, после чего их очистят и покрасят.
Администрация района также проверит наличие договоров с регоператором у расположенных поблизости ресторанов и точек общепита для складирования мусора на близлежащих площадках.
Тюнин отметил, что действующие программы благоустройства предоставляют большие возможности для организации дворовых территорий. Он подчеркнул важность участия жителей в разработке проектов, которые при поддержке большинства могут быть вынесены на голосование.
Жителям дома № 3 по ул. Аксакова, жаловавшимся на подтопление подвала, сообщили, что специалисты ООО «СКС» в ближайшее время приступят к замене проблемного участка трубы. Работы планируется завершить до конца августа, что позволит устранить утечки.
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