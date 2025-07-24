Путин напомнил президенту Узбекистана о дружбе народов в день его рождения

«Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом. И мы, конечно, продолжим тесную совместную работу по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества на благо дружественных народов России и Узбекистана, в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности», — говорится в обращении Путина.