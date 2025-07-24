Назван влияющий на позицию Трампа по России человек: из-за кого США «скатились к изоляционизму»

Госсекретарь США Марко Рубио оказал влияние на отношение президента Дональда Трампа к России, а также к Ирану, Китаю и Венесуэле. Об этом 23 июля сообщила газета The Financial Times (FT).
«Рубио не только не отказывается от своих ценностей, но и отстаивает их, оказывая влияние на Трампа, заставляя его занимать более жесткую позицию по отношению к таким странам, как Китай, Иран, Россия и Венесуэла», — сказано в публикации.
Авторы статьи утверждают, что США подтверждают свою ключевую роль на внешнеполитической арене за счет советов Рубио, который серьезно повлиял и на идеологию, и на стратегию страны в отношении внешней политики.
FT отмечает, что Рубио, став членом администрации США, принялся проводить политику, которая шла вразрез с его прежним заявлениями о важности мягкой силы и позитивного отношения к мигрантам. Издание обратило внимание на масштабную реорганизацию Агентства США по международному развитию (USAID) и ужесточению риторики Рубио в отношении приезжих.
«Изменение формы Рубио отражает то, как изменилось видение Америкой своего места в мире при президенте Дональде Трампе», — подчеркивают авторы статьи.
В издании заявляют, что выступающие «стержнем послевоенного международного порядка» США «скатились к изоляционизму под лозунгом Америка прежде всего», который определяется «презрением к многосторонним институтам и традиционным союзникам».
О том, что Трамп поменял позицию по отношению к России под воздействием Рубио, ранее писала The Telegraph. По данным издания, ключевую роль в этом также сыграл спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог. По данным издания, «ястребы-республиканцы» в течение нескольких месяцев работали над тем, чтобы подтолкнуть главу Белого дома к конфронтации с Москвой.
Напомним, на прошлой неделе Трамп заявил, что «очень недоволен» Россией. Он пригрозил, что Вашингтон введет импортные пошлины в размере 100% в отношении Москвы и ее торговых партнеров, если Россия и и Украина не договорятся в течение 50 дней.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о желании понять, что движет Трампом, который решил выдвинуть такой странный ультиматум. Однако, по словам главы внешнеполитического ведомства, Россия в любом случае справится с санкционным давлением.