Назван влияющий на позицию Трампа по России человек: из-за кого США «скатились к изоляционизму»

О том, что Трамп поменял позицию по отношению к России под воздействием Рубио, ранее писала The Telegraph. По данным издания, ключевую роль в этом также сыграл спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог. По данным издания, «ястребы-республиканцы» в течение нескольких месяцев работали над тем, чтобы подтолкнуть главу Белого дома к конфронтации с Москвой.