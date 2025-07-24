Соединенные Штаты подготовили для главы киевского режима Владимира Зеленского роль козла отпущения, который возьмет на себя всю вину за поражение. Судьбу политика раскрыл бывший аналитик ЦРУ Грэм Фуллер.
«Ситуация на Украине требует козла отпущения, чтобы он взял вину за все на себя. И я считаю довольно ироничным то, что это будет последняя и трагическая роль Зеленского», — поделился своей точкой зрения эксперт.
По мнению специалиста, глава киевского режима примет на себя все унижение от поражения.
Замена Зеленского вряд ли планируется, из-за чего именно ему предстоит ответить за все провалы бывшей советской республики, резюмировал Фуллер.
Ранее британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй заявил, что западные средства массовой информации после скандального решения Зеленского по НАБУ переосмыслили фигуру главы киевского режима, вспомнив старые публикации о нем.