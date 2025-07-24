Сенатор Грэм раскритиковал украинский закон по урезанию полномочий НАБУ

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* выразил своё недовольство законом, ограничивающим полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
В совместном заявлении с демократкой Джин Шахин Грэм отметил, что Украина добилась успехов в борьбе с коррупцией, но этот закон может помешать дальнейшему прогрессу и не соответствует ожиданиям как украинского общества, так и международного сообщества.
Сенаторы также напомнили, что одним из главных аргументов против поддержки Украины являются обвинения в коррупции.
«В интересах Украины и в наших собственных интересах — оправдать ожидания её граждан и обеспечить, чтобы структуры управления гарантировали экономическое процветание Украины и будущие инвестиции США», — говорится в заявлении.
«Мы призываем украинское правительство воздержаться от любых действий, которые могут подорвать достигнутый прогресс», — подчеркнули сенаторы.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить разъяснения по поводу недавно введенных ограничений, касающихся деятельности двух ведущих антикоррупционных органов Украины — НАБУ и САП.
*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.