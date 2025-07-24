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Сенатор Грэм раскритиковал украинский закон по урезанию полномочий НАБУ

Линдси Грэм осудил Владимира Зеленского за закон об урезании полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины.

Источник: Аргументы и факты

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* выразил своё недовольство законом, ограничивающим полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В совместном заявлении с демократкой Джин Шахин Грэм отметил, что Украина добилась успехов в борьбе с коррупцией, но этот закон может помешать дальнейшему прогрессу и не соответствует ожиданиям как украинского общества, так и международного сообщества.

Сенаторы также напомнили, что одним из главных аргументов против поддержки Украины являются обвинения в коррупции.

«В интересах Украины и в наших собственных интересах — оправдать ожидания её граждан и обеспечить, чтобы структуры управления гарантировали экономическое процветание Украины и будущие инвестиции США», — говорится в заявлении.

«Мы призываем украинское правительство воздержаться от любых действий, которые могут подорвать достигнутый прогресс», — подчеркнули сенаторы.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить разъяснения по поводу недавно введенных ограничений, касающихся деятельности двух ведущих антикоррупционных органов Украины — НАБУ и САП.

*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.

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