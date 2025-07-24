Не мужик: Макрон взялся в суде доказать женскую сущность своей супруги Брижит

«Поскольку мисс Оуэнс систематически подтверждала эту ложь в ответ на неоднократные запросы наших адвокатов об опровержении, мы в конечном итоге пришли к выводу, что передача дела в суд была единственным оставшимся выходом», — сказано в заявлении Макронов. «Кампания по диффамации мисс Оуэнс была явно направлена на то, чтобы запугать и причинить боль нам и нашим семьям, а также привлечь к себе внимание и дурную славу. Мы предоставляли ей все возможности отказаться от этих претензий, но она отказалась. Мы искренне надеемся, что этот судебный процесс расставит все точки над i и положит конец этой кампании по диффамации раз и навсегда».