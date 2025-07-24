В Узбекистане ужесточат наказание за насилие над детьми

По её словам, Агентство социальной защиты уже много месяцев ведёт системную работу по предотвращению насилия над детьми, и теперь эта деятельность выходит на новый, более жёсткий уровень. В частности, инициируются поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, направленные на то, чтобы наказание за жестокое обращение с детьми стало неотвратимым и справедливым с максимальной мерой ответственности и без смягчающих обстоятельств.