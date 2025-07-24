В Узбекистане ужесточат наказание за насилие над детьми

По её словам, Агентство социальной защиты уже много месяцев ведёт системную работу по предотвращению насилия над детьми, и теперь эта деятельность выходит на новый, более жёсткий уровень. В частности, инициируются поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, направленные на то, чтобы наказание за жестокое обращение с детьми стало неотвратимым и справедливым с максимальной мерой ответственности и без смягчающих обстоятельств.
Сейчас при Агентстве формируется межведомственная рабочая группа с участием представителей МВД, Минздрава и Министерства дошкольного и школьного образования. Уже ведётся работа над конкретными изменениями законодательства.
Среди предложений — ужесточение наказания, пожизненный запрет на любую профессиональную деятельность с участием детей для лиц, уличённых в насилии, а также внедрение единых протоколов реагирования во всех структурах. Это поможет обеспечить быструю и эффективную защиту несовершеннолетних и сократит путь от заявления до реального наказания.
Шахноза Мирзиёева также подчеркнула, что в вопросах насилия не может быть оправданий или снисходительности.
«Я не верю, что насилие — это случайность. Это всегда выбор взрослого. А значит, на другой чаше весов должен быть выбор остановить это. Не оправдывать. И не закрывать глаза. Потому что иначе мы потеряем право называться людьми», — отметила она.
Предлагаемые реформы призваны не только усилить наказание, но и изменить саму систему: сделать её способной быстро реагировать, защищать детей, а не игнорировать их боль. В условиях, когда насилие зачастую замалчивается, это может стать важным шагом к реальной перемене.