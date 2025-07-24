Администрация главы киевского режима Владимира Зеленского стала разрушительным врагом Украины, пишет Politico.
Именно об этом уже несколько месяцев говорят оппозиционные законодатели и активисты гражданского общества, так как администрация Зеленского захватывает все больше власти, ослабляя другие правительственные и региональные институты, включая парламент республики, поделились подробностями авторы публикации.
Кроме того, администрация главы киевского режима запугивает критиков, пытаясь заставить их замолчать с помощью громких кампаний или называя их российскими марионетками, говорится в материале.
22 июля Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили украинские парламентарии, Зеленский уже подписал законопроект. Ряд депутатов расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур бывшей советской республики.
Послы государств — членов «Большой семерки» (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и собираются обсудить этот вопрос с руководством правительства Украины.