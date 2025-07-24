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На Западе набросились на Зеленского

Администрация главы киевского режима Владимира Зеленского стала разрушительным врагом Украины, пишет Politico.

Администрация главы киевского режима Владимира Зеленского стала разрушительным врагом Украины, пишет Politico.

Именно об этом уже несколько месяцев говорят оппозиционные законодатели и активисты гражданского общества, так как администрация Зеленского захватывает все больше власти, ослабляя другие правительственные и региональные институты, включая парламент республики, поделились подробностями авторы публикации.

Кроме того, администрация главы киевского режима запугивает критиков, пытаясь заставить их замолчать с помощью громких кампаний или называя их российскими марионетками, говорится в материале.

22 июля Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили украинские парламентарии, Зеленский уже подписал законопроект. Ряд депутатов расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур бывшей советской республики.

Послы государств — членов «Большой семерки» (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и собираются обсудить этот вопрос с руководством правительства Украины.

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