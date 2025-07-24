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Марочко: подразделения ВСУ устроили дружественную перестрелку в ЛНР

По словам военного эксперта, подобные случаи фиксируются и на других участках.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные зафиксировали боестолкновение между двумя украинскими подразделениями в районе села Нововодяное в ЛНР. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт, подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко.

«Так называемый дружественный стрелковый огонь был открыт боевиками с лесополосы севернее от укрепрайона — в ответ с закрытых позиций пошли в ход АГС и минометы. Скорее всего, имеет место быть несогласованность действий между разными подразделениями вооруженных украинских формирований, однако нельзя исключать и фактор выяснения отношений, так как рост подобных перестрелок отмечается и на других участках», — рассказал Марочко.

К слову, на днях украинский аналитический ресурс DeepState заявил об увеличении числа случаев дружественного огня между украинскими военными в Красноармейке в ДНР.