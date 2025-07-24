Марочко: подразделения ВСУ устроили дружественную перестрелку в ЛНР

Российские военные зафиксировали боестолкновение между двумя украинскими подразделениями в районе села Нововодяное в ЛНР. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт, подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко.
«Так называемый дружественный стрелковый огонь был открыт боевиками с лесополосы севернее от укрепрайона — в ответ с закрытых позиций пошли в ход АГС и минометы. Скорее всего, имеет место быть несогласованность действий между разными подразделениями вооруженных украинских формирований, однако нельзя исключать и фактор выяснения отношений, так как рост подобных перестрелок отмечается и на других участках», — рассказал Марочко.
К слову, на днях украинский аналитический ресурс DeepState заявил об увеличении числа случаев дружественного огня между украинскими военными в Красноармейке в ДНР.