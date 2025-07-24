Закон о НАБУ подорвал переговоры о членстве Украины в ЕС, пишет Bloomberg

Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления государства в Европейский союз. Эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата — лишь начало достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с Евросоюзом переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года. Последней в настоящее время в интеграционное объединение вступила Хорватия: это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.