Закон о НАБУ подорвал переговоры о членстве Украины в ЕС, пишет Bloomberg

Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Как отмечает Блумберг, ЕС ставит вопрос о борьбе с коррупцией во главу угла, когда речь идет о вступлении в союз и получении финансирования.
«Вступление в ЕС — отдаленная перспектива для Киева. Но для начала процедуры вступления Украина должна привести широкий спектр своих законов и систем в соответствие с 27 странами блока. Первый блок вопросов, или кластер, по которым Киев намеревался начать переговоры в этом году, связан с борьбой с коррупцией. Теперь, по словам чиновников, этот вопрос подорван», — говорится в сообщении.
Ранее украинская экс-вице-премьер Ольга Стефанишина в интервью изданию «Европейская правда» заявила, что Евросоюз не смог открыть первый кластер переговоров о вступлении Украины в интеграционное объединение.
В июне 2022 года Европейский союз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между Евросоюзом и Украиной, а также Евросоюзом и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в объединение.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления государства в Европейский союз. Эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата — лишь начало достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с Евросоюзом переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года. Последней в настоящее время в интеграционное объединение вступила Хорватия: это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.