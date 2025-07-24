«Ещё три года назад»: Трамп потребовал от Европы деньги за оружие для Украины

«Но они (европейцы — прим. Life.ru) будут тратить эти деньги в Соединённых Штатах на наши оборонные компании. А мы будем отправлять его (оружие — прим. Life.ru) им, и они будут распределять оборудование, которое мы им посылаем. Честно говоря, так должно было произойти три года назад», — сказал он.
Глава Белого дома рассказал о соглашении, заключенном между Вашингтоном и Евросоюзом. Оно предполагает, что Европа оплачивает 100% стоимости американского оружия, большая часть которого направляется на Украину.
Ранее Трамп усомнился в эффективности расходования средств, выделенных Украине администрацией Джо Байдена. По его словам, Киев получил около 350 миллиардов долларов на оборону, но «вовсе не факт», что эти деньги были направлены исключительно на закупку техники.