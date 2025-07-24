«Ещё три года назад»: Трамп потребовал от Европы деньги за оружие для Украины

«Но они (европейцы — прим. Life.ru) будут тратить эти деньги в Соединённых Штатах на наши оборонные компании. А мы будем отправлять его (оружие — прим. Life.ru) им, и они будут распределять оборудование, которое мы им посылаем. Честно говоря, так должно было произойти три года назад», — сказал он.