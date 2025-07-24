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Лебедев: в Сумской области нанесены удары по локациям ДРГ ВСУ

По информации координатора подполья, поражены также склады снабжения украинских военных.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на четверг в Сумской области нанесены удары по местам нахождения украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Сумская область — взрывы вечером 23 июля и затем снова около 01:34. Уничтоженная цель — локации ДРГ», — написал он.

Лебедев сообщил также о поражении складов снабжения украинских военных на территории региона.

Ранее стало известно об уничтожении складов с оружием и боеприпасами ВСУ в районе порта Одессы.