Лебедев: в Сумской области нанесены удары по локациям ДРГ ВСУ

В ночь на четверг в Сумской области нанесены удары по местам нахождения украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Сумская область — взрывы вечером 23 июля и затем снова около 01:34. Уничтоженная цель — локации ДРГ», — написал он.
Лебедев сообщил также о поражении складов снабжения украинских военных на территории региона.
Ранее стало известно об уничтожении складов с оружием и боеприпасами ВСУ в районе порта Одессы.