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Фидан: переговоры РФ и Украины движутся в конструктивном направлении

Турция продолжит прилагать усилия для установления прочного мира.

Источник: Аргументы и факты

Прямые переговоры между Россией и Украиной движутся в более конструктивном направлении и ориентированы на результат. Об этом телеканалу TRT Haber заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

«В целом мы с удовлетворением отмечаем, что переговоры движутся в более конструктивном и ориентированном на результат направлении», — считает дипломат.

Он отметил, что Турция с первых дней конфликта стремится к его урегулированию и намерена продолжить усилия для установления прочного мира между Москвой и Киевом.

Фидан добавил, что в ходе третьего раунда прямых переговоров по Украине в Стамбуле стороны добавили еще один кирпичик в конструкцию общей воли на пути к миру.

Напомним, переговоры между РФ и Украиной прошли в Стамбуле вечером 23 июля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. Москва и Киев договорились обменяться пленными и гражданскими, а также продолжить обсуждать меморандумы.

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