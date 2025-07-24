Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с днем рождения

«Уважаемый Шавкат Миромонович, примите самые теплые поздравления по случаю вашего дня рождения. Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом. Вы лично вносите большой вклад в упрочение отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами», — говорится в телеграмме, которую Кремль отправил президенту Узбекистана.