Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения. Он пожелал ему здоровья и отметил вклад политика Узбекистана в упрочнение отношений всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.
«Уважаемый Шавкат Миромонович, примите самые теплые поздравления по случаю вашего дня рождения. Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом. Вы лично вносите большой вклад в упрочение отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами», — говорится в телеграмме, которую Кремль отправил президенту Узбекистана.
Путин также выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества и тесную работу над общими целями. Напомним, 24 июля 2025 года лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву исполняется 67 лет.
Ранее KP.RU сообщил, что лидер России Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили развитие товарооборота между Узбекистаном и Россией. Отмечается, что лидеры двух стран поговорили по телефону 8 июля 2025 года.