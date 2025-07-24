Решение запретить гражданство по рождению назвали антиконституционным

Теперь это дело — еще одна остановка на долгом пути в Верховный суд США, отмечает The Guardian. Исполнительный указ Трампа о запрете получения гражданства по праву рождения был подписан всего через несколько часов после вступления 47-го американского президента в должность 20 января и был немедленно оспорен в нескольких судах по всей стране. С тех пор вокруг него идет бурная юридическая борьба. Гражданство по праву рождения — это юридический принцип, который позволяет почти каждому, кто родился на территории США, стать гражданином США.