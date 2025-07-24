Решение запретить гражданство по рождению назвали антиконституционным

Решение Трампа запретить гражданство по праву рождения противоречит конституции, считает суд США. Вердикт апелляционного суда перекликается с решением федерального судьи заблокировать указ президента по всей стране.
Попытка Дональда Трампа отменить гражданство по праву рождения столкнулась с еще одним камнем преткновения: федеральный апелляционный суд в Сан-Франциско признал попытку президента неконституционной, пишет The Guardian.
Коллегия из трех судей 9-го окружного апелляционного суда США приняла решение, аналогичное решению окружного суда Нью-Гэмпшира, который ранее в этом месяце заблокировал исполнительный указ.
«Окружной суд правильно пришел к выводу, что предлагаемое исполнительным указом толкование, лишающее гражданства многих лиц, родившихся в Соединенных Штатах, является неконституционным. Мы полностью согласны с этим», — говорится в вердикте.
Теперь это дело — еще одна остановка на долгом пути в Верховный суд США, отмечает The Guardian. Исполнительный указ Трампа о запрете получения гражданства по праву рождения был подписан всего через несколько часов после вступления 47-го американского президента в должность 20 января и был немедленно оспорен в нескольких судах по всей стране. С тех пор вокруг него идет бурная юридическая борьба. Гражданство по праву рождения — это юридический принцип, который позволяет почти каждому, кто родился на территории США, стать гражданином США.
Менее чем за месяц с момента вступления в силу исполнительного указа, несколько судей по всей стране подали судебные иски, блокирующие этот указ.
Затем администрация Трампа обратилась в Верховный суд, чтобы оспорить судебные запреты. В своем важном решении Верховный суд США постановил, что судебные запреты, вынесенные судами низшей инстанции, превышают предоставленные им полномочия, что фактически изменило механизм судебной системы США. В приговоре не рассматривалась законность самого запрета на получение гражданства по праву рождения.
Однако для тех, кто хотел оспорить исполнительный приказ, была оставлена лазейка — коллективные иски. В противовес указу президента судья из Нью-Гэмпшира Джозеф Лаплант признал младенцев по всей территории США классом, который будет затронут судебным процессом, и заявил, что лишение их гражданства представляет собой непоправимый вред.
Гражданство по праву рождения было закреплено в 14-й поправке к конституции США в 1868 году, отменяющей печально известное решение Дреда Скотта от 1857 года и предоставляющей гражданство бывшим порабощенным американцам.
Вопрос об отмене гражданства по праву рождения, который долгое время оставался второстепенным в правых кругах, был вновь внесен на рассмотрение Конгресса в 1991 году и с тех пор регулярно обсуждается. Исполнительный указ Трампа, конституционный или нет, знаменует собой его дальнейшее продвижение в мейнстрим, констатирует The Guardian.