Стало известно, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным

«Для Зеленского личная встреча с Путиным важна исключительно политически, это будет означать, что ключевой оппонент Киева — Россия — признает его как легитимного правителя Украины. Зеленский, думаю, внутри себя уже решил, что если эта встреча пройдет, то у него есть шанс выиграть выборы президента на Украине, в противном случае — нет», — пояснил эксперт.