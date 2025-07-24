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Стало известно, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным

Владимир Зеленский стремится к встрече с российским президентом Владимиром Путиным, руководствуясь исключительно политическими амбициями. Как пояснил в беседе с «Ура.ру» эксперт клуба «Валдай», профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко, таким образом Зеленский надеется укрепить свои позиции перед выборами на Украине.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Для Зеленского личная встреча с Путиным важна исключительно политически, это будет означать, что ключевой оппонент Киева — Россия — признает его как легитимного правителя Украины. Зеленский, думаю, внутри себя уже решил, что если эта встреча пройдет, то у него есть шанс выиграть выборы президента на Украине, в противном случае — нет», — пояснил эксперт.

Профессор уверен, что Путин не согласится на встречу с Зеленским. Более того, на сегодняшний день этот вопрос отсутствует во внешнеполитической повестке России.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров, подводя итоги третьего раунда переговоров, предложил организовать встречу Зеленского с Путиным до конца августа. Однако глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул, что такой саммит возможен только после детальной подготовки позиций сторон и если его темой станет завершение конфликта на Украине.

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