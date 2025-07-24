Стало известно, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным

«Для Зеленского личная встреча с Путиным важна исключительно политически, это будет означать, что ключевой оппонент Киева — Россия — признает его как легитимного правителя Украины. Зеленский, думаю, внутри себя уже решил, что если эта встреча пройдет, то у него есть шанс выиграть выборы президента на Украине, в противном случае — нет», — пояснил эксперт.
Профессор уверен, что Путин не согласится на встречу с Зеленским. Более того, на сегодняшний день этот вопрос отсутствует во внешнеполитической повестке России.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров, подводя итоги третьего раунда переговоров, предложил организовать встречу Зеленского с Путиным до конца августа. Однако глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул, что такой саммит возможен только после детальной подготовки позиций сторон и если его темой станет завершение конфликта на Украине.