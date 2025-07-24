Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, почему ядерное оружие США вернулось в Британию

Американское ядерное оружие возвращается в Великобританию, о чем ранее появились сообщения в СМИ. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в комментарии «ВФокусе Mail» раскрыла, что означает соответствующий шаг США.

Американское ядерное оружие возвращается в Великобританию, о чем ранее появились сообщения в СМИ. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в комментарии «ВФокусе Mail» раскрыла, что означает соответствующий шаг США.

Эксперт напомнила, что США уже размещали авиабомбы B61−12 в нескольких европейских странах, в том числе в Турции, однако в турецких местах хранения нет средств доставки, а это, в свою очередь, означает, что для их применения авиация должна добраться до базы Инджирлик, либо отсюда они будут перемещены к местам взлета бомбардировщиков.

По словам Федосовой, о существенном изменении стратегических параметров для России говорить не приходится, поскольку американское ядерное оружие размещено в целом ряде стран Европы, откуда подлетное время меньше, чем из Британии. Собеседница издания подчеркнула, что размещение ядерных бомб в Великобритании является на самом деле сигналом именно европейским странам, а не России.

Как заметила эксперт, Соединенные Штаты напрямую показывают европейцам пальцем на того, кто остается местоблюстителем в вопросах Старого Света, и теперь Германия и страны Европейского союза (ЕС) должны дисциплинированно присягать британскому господину. Федосова обратила внимание на то, что данным шагом вновь подчеркивается особый статус Британии, с которой ранее были подписаны соглашения, ставшие одной из первых сделок президента США Дональда Трампа.

Читайте также: СМИ: США разместили несколько ядерных бомб в Великобритании.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше