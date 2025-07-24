Стало известно, почему ядерное оружие США вернулось в Британию

Эксперт напомнила, что США уже размещали авиабомбы B61−12 в нескольких европейских странах, в том числе в Турции, однако в турецких местах хранения нет средств доставки, а это, в свою очередь, означает, что для их применения авиация должна добраться до базы Инджирлик, либо отсюда они будут перемещены к местам взлета бомбардировщиков.