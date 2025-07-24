Стало известно, почему ядерное оружие США вернулось в Британию

Американское ядерное оружие возвращается в Великобританию, о чем ранее появились сообщения в СМИ. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в комментарии «ВФокусе Mail» раскрыла, что означает соответствующий шаг США.
Эксперт напомнила, что США уже размещали авиабомбы B61−12 в нескольких европейских странах, в том числе в Турции, однако в турецких местах хранения нет средств доставки, а это, в свою очередь, означает, что для их применения авиация должна добраться до базы Инджирлик, либо отсюда они будут перемещены к местам взлета бомбардировщиков.
По словам Федосовой, о существенном изменении стратегических параметров для России говорить не приходится, поскольку американское ядерное оружие размещено в целом ряде стран Европы, откуда подлетное время меньше, чем из Британии. Собеседница издания подчеркнула, что размещение ядерных бомб в Великобритании является на самом деле сигналом именно европейским странам, а не России.
Как заметила эксперт, Соединенные Штаты напрямую показывают европейцам пальцем на того, кто остается местоблюстителем в вопросах Старого Света, и теперь Германия и страны Европейского союза (ЕС) должны дисциплинированно присягать британскому господину. Федосова обратила внимание на то, что данным шагом вновь подчеркивается особый статус Британии, с которой ранее были подписаны соглашения, ставшие одной из первых сделок президента США Дональда Трампа.
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