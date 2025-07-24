Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьные автобусы обойдутся бюджету Башкирии в 67 млн рублей

Министерство просвещения Башкирии заключило контракт на поставку 11 школьных автобусов с ООО «Луидор-Уфа».

Источник: АиФ

Компания предложила исполнить контракт за 67,9 млн руб., снизив начальную цену (77 млн руб.) на 10%. Как сообщается на сайте госзакупок, второй участник аукциона был готов исполнить его за 68,3 млн руб.

Автобусы необходимо поставить в Уфу до 20 августа. По одному автобусу отправят в Белорецкий, Дюртюлинский, Илишевский, Ишимбайский районы, Кумертау и Сибай, четыре — в Уфу.

ООО «Луидор-Уфа», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в октябре 2012 года. Компания занимается торговлей транспортными средствами. 34,75% принадлежит Семену Мошесу, 25% — Марии Тихоновой, 12,75% — Денису Серпухову, по 7,5% — у Сергея и Екатерины Корниловых и Карины Швецовой, 5% — у Сергея Гусева. Выручка в 2024 году составила 8,27 млрд руб., убыток — 5,79 млн руб. В этом году предприятие заключило два контракта на сумму 67,9 млн руб.