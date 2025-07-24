Школьные автобусы обойдутся бюджету Башкирии в 67 млн рублей

ООО «Луидор-Уфа», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в октябре 2012 года. Компания занимается торговлей транспортными средствами. 34,75% принадлежит Семену Мошесу, 25% — Марии Тихоновой, 12,75% — Денису Серпухову, по 7,5% — у Сергея и Екатерины Корниловых и Карины Швецовой, 5% — у Сергея Гусева. Выручка в 2024 году составила 8,27 млрд руб., убыток — 5,79 млн руб. В этом году предприятие заключило два контракта на сумму 67,9 млн руб.