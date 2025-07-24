«Двойники» обнаружены на одном из округов Горсовета

Коммунисты, в частности, депутат Законодательного собрания, секретарь по избирательным кампаниям обкома Роман Яковлев, считают, что речь идет об использовании технологии «двойников» или спойлеров — фамилии (иногда доходит до совпадения имени и отчества) которых совпадают с данными одного из участников гонки. Как правило, «двойники» нужны, чтобы отобрать голоса у потенциального лидера кампании или наиболее сильного его конкурента.