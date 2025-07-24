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«Двойники» обнаружены на одном из округов Горсовета

Кандидат от КПРФ по 37-му округу Совета депутатов (Октябрьский район) Антон Пащенко обнаружил, что помимо него документы подали «самовыдвиженцы» с похожими именами и фамилиями.

Источник: НДН.ИНФО

На округ 37 в Октябрьском районе КПРФ выдвинула помощника депутата Госдумы Антона Пащенко, 19 июля он подал документы. Стоило ему это сделать, как тут же появились «самовыдвиженцы» — Игорь Пащенко и Алексей Панченко. Стоит заметить, что визуально Антон Пащенко в бюллетене все же будет отличаться — они самовыдвиженцы, а он выдвинут Коммунистической партией Российской федерации.

Коммунисты, в частности, депутат Законодательного собрания, секретарь по избирательным кампаниям обкома Роман Яковлев, считают, что речь идет об использовании технологии «двойников» или спойлеров — фамилии (иногда доходит до совпадения имени и отчества) которых совпадают с данными одного из участников гонки. Как правило, «двойники» нужны, чтобы отобрать голоса у потенциального лидера кампании или наиболее сильного его конкурента.

«Считаю недопустимым, когда в выборном процессе так глупо пытаются запутать избирателей. Убеждён в грамотности наших избирателей. Такие методы уже не пройдут», — прокомментировал ситуацию депутат Законодательного собрания, секретарь по избирательным кампаниям обкома Роман Яковлев.

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