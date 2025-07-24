В Казахстане закрывают пункт пропуска на границе с Россией

С 4 августа 2025 года проезд через пункт пропуска «Сырым» на казахстанско-российской границе для легковых автомобилей и общественного транспорта будет временно закрыт. Планируется, что ограничения продлятся до конца 2026 года, сообщает «ҚазАвтоЖол».