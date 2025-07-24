В Казахстане закрывают пункт пропуска на границе с Россией

Закрытие пункта пропуска связано с началом работ по его реконструкции и модернизации.
Альтернативные пункты пропуска для пересечения государственной границы:
- Пункт пропуска «Шаган» (РК) / «Теплое» (РФ) — двусторонний, для граждан Республики Казахстан и Российской Федерации. Расположен на 33-м км автодороги KZ07−01 Уральск — граница РФ (п/п Шаган);
- Пункт пропуска «Аксай» (РК) / «Илек» (РФ) — международный. Расположен на 144-м км автодороги KZ07−04 Подстепное — Федоровка — граница РФ (п/п Аксай);
- Пункт пропуска «Таскала» (РК) / «Озинки» (РФ) — международный. Расположен на 104-м км автодороги KZ07−06 Уральск — Таскала — граница РФ (п/п Таскала).
Национальная компания «ҚазАвтоЖол» призывает всех участников дорожного движения заранее планировать маршрут и учитывать возможное увеличение трафика на указанных направлениях.
Грузовой автотранспорт через границу пропускать будут, но только через систему электронной очереди, с пропускной способностью 200−250 транспортных средств в сутки.