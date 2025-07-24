Глава МИД ФРГ Вадефуль: ВСУ получат средства влияния на территорию России

Киев неоднократно обращался к Германии с просьбой передать им Taurus. Бывший канцлер Германии Олаф Шольц был против из-за опасений эскалации конфликта. Его оппоненты наоборот поддерживали передачу подобного оружия. Однако, когда они пришли к власти, этого так и не произошло. В середине июля немецкий министр обороны Борис Писториус в интервью газете Financial Times обозначил, что Германия не будет передавать Taurus Украине. Однако за несколько дней до этого Берлин все же пообещал поставить Киеву дальнобойные системы, не уточняя их название.