Премьер-министр Беларуси прибыл с рабочим визитом в Горно-Алтайск

В эти дни в Горно-Алтайске проходит Международная экологическая конференция, в пленарном заседании которой запланировано выступление премьер-министра Беларуси.
Традиционным алтайским обрядом встречали Александра Турчина. В знак уважения дорогим гостям повязывают кур (пояс) и угощают национальными продуктами.
На полях форума также состоятся двусторонние встречи главы белорусского правительства с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и главой Сбербанка Германом Грефом.