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Премьер-министр Беларуси прибыл с рабочим визитом в Горно-Алтайск

24 июля, Горно-Алтайск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин прибыл с двухдневным рабочим визитом в Горно-Алтайск, передает корреспондент БЕЛТА.

В эти дни в Горно-Алтайске проходит Международная экологическая конференция, в пленарном заседании которой запланировано выступление премьер-министра Беларуси.

Традиционным алтайским обрядом встречали Александра Турчина. В знак уважения дорогим гостям повязывают кур (пояс) и угощают национальными продуктами.

На полях форума также состоятся двусторонние встречи главы белорусского правительства с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и главой Сбербанка Германом Грефом.