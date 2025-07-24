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Госдума ввела госпошлины для мигрантов в НСО с 1 сентября 2025 года

Александр Аксёненко сообщил о повышении стоимости патентов и введении новых сборов для иностранных работников.

Источник: Om1 Новосибирск

С 1 сентября 2024 года для трудовых мигрантов в России вводятся новые госпошлины, включая 500 рублей за постановку на учет по месту пребывания и 4200 рублей за получение разрешения на работу, о чем заявил новосибирский депутат Госдумы Александр Аксёненко, подчеркнув, что фракция «Справедливой России» единогласно поддержала эти изменения.

«Считаю, что в дальнейшем эти суммы должны вырасти еще сильнее», — отметил парламентарий, уточнив, что продление срока временного пребывания будет стоить 1000 рублей, а дубликат патента — 2100 рублей, при этом депутат также анонсировал подготовку законопроекта об обязательном оформлении полисов ДМС для мигрантов, заявив, что «наши граждане платят за ОМС своими налогами, а пользуются этой привилегией все, кто законно или незаконно въезжает в нашу страну», параллельно сообщив о новой инициативе своей фракции, предлагающей запретить создание в России национально-культурных автономий гражданами РФ, имеющими национально-государственные образования за рубежом, и исключить из их задач адаптацию мигрантов.