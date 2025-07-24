Госдума ввела госпошлины для мигрантов в НСО с 1 сентября 2025 года

«Считаю, что в дальнейшем эти суммы должны вырасти еще сильнее», — отметил парламентарий, уточнив, что продление срока временного пребывания будет стоить 1000 рублей, а дубликат патента — 2100 рублей, при этом депутат также анонсировал подготовку законопроекта об обязательном оформлении полисов ДМС для мигрантов, заявив, что «наши граждане платят за ОМС своими налогами, а пользуются этой привилегией все, кто законно или незаконно въезжает в нашу страну», параллельно сообщив о новой инициативе своей фракции, предлагающей запретить создание в России национально-культурных автономий гражданами РФ, имеющими национально-государственные образования за рубежом, и исключить из их задач адаптацию мигрантов.