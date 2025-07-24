Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рачков: Иран предложил Беларуси свои порты для перевалки грузов

В Минске ждут с визитом спикера парламента Ирана, готовятся другие визиты в Беларуси на высшем уровне, сказал парламентарий.

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Иран предлагает Беларуси рассмотреть вопрос использования своих морских портов для перевалки грузов на азиатские, африканские и дальневосточные рынки, сообщил председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков.

Беларусь с визитом посетила иранская парламентская делегация главе с руководителем рабочей группы Собрания исламского совета Ирана по сотрудничеству с Нацсобранием этой страны Алиасгаром Багерзаде. Рабочие встречи, переговоры прошли в обеих палатах белорусского собрания, на них был обсужден широкий спектр вопросов взаимовыгодного сотрудничества.

«Иранская сторона предложила еще раз внимательно посмотреть на порты, которые есть в Иране, чтобы использовать логистические возможности этой страны для продвижения белорусских товаров на рынки стран Ближнего Востока, Азии, Африки», — рассказал по итогам встречи в верхней палате парламента Сергей Рачков, передает БелТА.

Отмечая перспективность данного предложения, Рачков отметил, что Беларусь «очень заинтересована» в развитии транспортного коридора Север-Юг.

По его словам, на встречах с иранскими коллегами были обсуждены темы «от политики до экономики», вопросы инвестиций, народной дипломатии.

Говоря о значимости для Беларуси контактов с Ираном, Рачков подчеркнул, что Минск в настоящее время активно работает в странах дальней дуги и Тегеран действует в вопросах продвижения белорусских интересов в данном регионе.

Рачков назвал визит иранских парламентариев в Беларусь «важнейшим с точки зрения геополитической ситуации». Иран является дружественной для Беларуси страной, «серьезным партнером», Минск и Тегеран развивают стратегическое партнерство, сказал он.

В Минске ждут с визитом спикера парламента Ирана, готовятся другие визиты в Беларусь на высшем уровне, сказал парламентарий.