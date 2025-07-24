Рачков: Иран предложил Беларуси свои порты для перевалки грузов

«Иранская сторона предложила еще раз внимательно посмотреть на порты, которые есть в Иране, чтобы использовать логистические возможности этой страны для продвижения белорусских товаров на рынки стран Ближнего Востока, Азии, Африки», — рассказал по итогам встречи в верхней палате парламента Сергей Рачков, передает БелТА.