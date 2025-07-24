Виталий Хоценко назвал основные достижения в цифровизации Омской области

В четверг, 24 июля 2025 года, в ходе публичного доклада, отражающего итоги работы областного правительства, губернатор Виталий Хоценко затронул тему существенного прогресса региона в сфере цифровизации. В частности, он отметил рост региона в рейтинге цифровой трансформации: за 2024 год Омская область поднялась в нем сразу на 27 пунктов.
В частности, он напомнил, что на примере Омской области протестирован ввод на портале Госуслуг цифрового помощника «Робота Макса». В результате отмечена позитивная тенденция по росту качества предоставления государственных услуг жителям области.
Также среди приоритетов по данному вопросу — планомерная работа по устранению цифрового неравенства, напомнил губернатор.
«Установка 16 новых вышек сотовой связи в 12 муниципальных районах, прокладка 200 км оптических линий — это реальные шаги к тому, чтобы каждый житель области, независимо от места проживания, имел доступ к современным коммуникациям», — подчеркнул Виталий Хоценко, добавив, что количество социальных объектов, куда в 2024 году проведена устойчивая сеть, оказалось четырехзначным.
Наконец, к числу инициатив, положительно отразившихся на цифровой трансформации Омской области, глава региона отнес организацию цифровой кафедры «Школы 21» на базе ОмГУ, а также программу непрерывного цифрового образования, которые закроют потребность региона в профильных кадрах. В 2025 году работа в этом направлении продолжится.