Виталий Хоценко назвал основные достижения в цифровизации Омской области

В четверг, 24 июля 2025 года, в ходе публичного доклада, отражающего итоги работы областного правительства, губернатор Виталий Хоценко затронул тему существенного прогресса региона в сфере цифровизации. В частности, он отметил рост региона в рейтинге цифровой трансформации: за 2024 год Омская область поднялась в нем сразу на 27 пунктов.