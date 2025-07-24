Токаев провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиёевым

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, от уровня взаимодействия между нашими государствами во многом зависит устойчивое развитие всей Центральной Азии. В этой связи стороны предпринимают действия, направленные на продвижение ряда совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта, логистики и сельского хозяйства.