О чем говорили Санду и Стармер на встрече в Лондоне: версии двух пресс-служб

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. В ходе рабочего визита в Великобританию президент Молдовы Майя Санду встретилась с премьер-министром этой страны Киром Стармером.
Встреча прошла вечером в среду. Собеседники обсудили целый ряд вопросов, однако в релизах пресс-служб Лондона и Кишинева указаны разные темы.
Так, пресс-служба президента Молдовы сообщает, что «в ходе переговоров обсуждались вопросы укрепления двустороннего сотрудничества, в частности, экономическое партнёрство, поддержка, оказываемая Соединённым Королевством в модернизации Республики Молдова, а также активная роль молдавской диаспоры в развитии экономик обеих стран».
Также аппарат президента информирует, что «одной из обсуждаемых тем стала отмена таможенных пошлин на ряд молдавских товаров в 2023 году», а также «соглашение, достигнутое между властями Республики Молдова и Соединенного Королевства, которое позволит гражданам Молдовы обменять водительские права на британские без необходимости сдавать дополнительные экзамены».
«Обсуждения между двумя официальными лицами также были направлены на продолжение британской поддержки укрепления демократических институтов в Молдове и повышения способности государства реагировать на региональные вызовы», — говорится в сообщении.
Пресс-служба премьера Великобритании обратила внимание на совершенно другие темы диалога. Так, отмечая, что собеседники обсудили конфликт на Украине, Даунинг-стрит информирует, что «лидеры согласились тесно сотрудничать, чтобы остановить распространение вредоносной дезинформации и незаконного финансирования, а премьер-министр подчеркнул необходимость санкций против тех, кто стремится подорвать демократию».
«Премьер-министр проинформировал президента о ходе работы “Коалиции желающих” и о том, как все должны обеспечить Украине максимально прочные позиции и дальнейшее развитие. Лидеры обсудили эффективность санкций в борьбе с военной машиной Путина и необходимость усиления давления со стороны международного сообщества», — отмечает пресс-служба Кира Стармера.
Президент Молдовы Майя Санду совершает рабочий визит в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, информирует администрация главы государства. Визит продлится до 24 июля, в программу включена аудиенция у короля Карла III и встреча с диаспорой.