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Корейский дипломат возглавил группу по вступлению Узбекистана в ВТО

Заместитель посла Южной Кореи в Женеве Чхве Сон Ё возглавил рабочую группу по присоединению Узбекистана к Всемирной торговой организации (ВТО), передает агентство Yonhap.

Кандидатуру Чхве на пост председателя одобрили на заседании Генсовета ВТО в Женеве 23 июля. В агентстве отметили, что Сеул возглавляет группу по присоединению Ташкента к торговому объединению с 2013 года.

Председатель рабочей группы координирует и регулирует двусторонние и многосторонние переговоры между странами-членами ВТО, а также председательствует на заседаниях, посвященных вступлению РУз в организацию.

Группа работает с 1994 года и помогает Узбекистану в проведении переговоров со странами-членами организации.

Недавно Ташкент завершил переговоры со Швейцарией по вступлению в ВТО. Соответствующий протокол подписан в Женеве 21 июля. До этого Узбекистан провел встречи с Великобританией, США и Таиландом.