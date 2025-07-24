Корейский дипломат возглавил группу по вступлению Узбекистана в ВТО

Кандидатуру Чхве на пост председателя одобрили на заседании Генсовета ВТО в Женеве 23 июля. В агентстве отметили, что Сеул возглавляет группу по присоединению Ташкента к торговому объединению с 2013 года.
Председатель рабочей группы координирует и регулирует двусторонние и многосторонние переговоры между странами-членами ВТО, а также председательствует на заседаниях, посвященных вступлению РУз в организацию.
Группа работает с 1994 года и помогает Узбекистану в проведении переговоров со странами-членами организации.
Недавно Ташкент завершил переговоры со Швейцарией по вступлению в ВТО. Соответствующий протокол подписан в Женеве 21 июля. До этого Узбекистан провел встречи с Великобританией, США и Таиландом.