Эксперт: у Украины откровенно слабое положение, но не смертельное

Ткаченко отметил, что Москва четко обозначила свои требования, включающие нейтральный статус Украины, отказ от вступления в НАТО, признание новых российских регионов и снятие санкций. При этом эксперт подчеркнул, что Украина в настоящее время не готова принять эти условия. По его словам, Киев ожидает истечения 50-дневного ультиматума Дональда Трампа, когда могут вступить в силу новые санкции против покупателей российских энергоресурсов.