Эксперт: у Украины откровенно слабое положение, но не смертельное

«Россия пыталась более концентрированно представить свою переговорную позицию. Это похоже на ультиматум. У Украины откровенно слабое положение, но не смертельное», — отметил Ткаченко.
Эксперт считает, что Киев не соглашается на компромисс с Москвой, так как «фактически речь идет о том, чтобы Украина отказалась от существенной части своего суверенитета».
Ткаченко отметил, что Москва четко обозначила свои требования, включающие нейтральный статус Украины, отказ от вступления в НАТО, признание новых российских регионов и снятие санкций. При этом эксперт подчеркнул, что Украина в настоящее время не готова принять эти условия. По его словам, Киев ожидает истечения 50-дневного ультиматума Дональда Трампа, когда могут вступить в силу новые санкции против покупателей российских энергоресурсов.
Накануне в Стамбуле прошел третий раунд российско-украинских переговоров, в ходе которых Москва предложила создать три рабочие группы в онлайн-формате для обсуждения ключевых вопросов двусторонних отношений.
Переговорный процесс между сторонами начался 16 мая, когда в ходе первой встречи удалось достичь договоренности о масштабном обмене военнопленными. Второй раунд переговоров прошел в июне — тогда стороны произвели обмен меморандумами.