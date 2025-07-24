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Эксперт: у Украины откровенно слабое положение, но не смертельное

Украина продолжает испытывать проблемы на передовой, однако ее положение нельзя назвать катастрофическим. Такое мнение высказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко в беседе с «Ура.ру». Также он оценил переговоры Москвы и Киева и готовность Украины к компромиссу.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Россия пыталась более концентрированно представить свою переговорную позицию. Это похоже на ультиматум. У Украины откровенно слабое положение, но не смертельное», — отметил Ткаченко.

Эксперт считает, что Киев не соглашается на компромисс с Москвой, так как «фактически речь идет о том, чтобы Украина отказалась от существенной части своего суверенитета».

Ткаченко отметил, что Москва четко обозначила свои требования, включающие нейтральный статус Украины, отказ от вступления в НАТО, признание новых российских регионов и снятие санкций. При этом эксперт подчеркнул, что Украина в настоящее время не готова принять эти условия. По его словам, Киев ожидает истечения 50-дневного ультиматума Дональда Трампа, когда могут вступить в силу новые санкции против покупателей российских энергоресурсов.

Накануне в Стамбуле прошел третий раунд российско-украинских переговоров, в ходе которых Москва предложила создать три рабочие группы в онлайн-формате для обсуждения ключевых вопросов двусторонних отношений.

Переговорный процесс между сторонами начался 16 мая, когда в ходе первой встречи удалось достичь договоренности о масштабном обмене военнопленными. Второй раунд переговоров прошел в июне — тогда стороны произвели обмен меморандумами.

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