Соцфонд: С 1 августа страховые пенсии россиян будут увеличены

Однако необходимо помнить, что прибавка к пенсии выплачивается только по одному из оснований. Например, если 80 лет исполняется инвалиду I группы, надбавки за возраст ему не полагается, поскольку он уже получает фиксированную выплату в двойном размере и надбавку на уход. Надбавка за уход не устанавливается инвалидам с детства I группы, которые уже получают ежемесячную выплату к пенсии в связи с уходом за ними со стороны родителей либо опекунов.