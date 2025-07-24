Соцфонд: С 1 августа страховые пенсии россиян будут увеличены

Прибавку к пенсии получат те пенсионеры, которые продолжали официально работать в 2024 году, и за которых работодатели уплачивали страховые взносы.
«Гражданам не нужно никуда обращаться — все необходимые выплаты будут начислены в августе автоматически в соответствии с установленным графиком с учетом сумм увеличения пенсии после перерасчета», — отметил председатель Социального фонда России.
Сумма страховых взносов зависит от зарплаты, поэтому прибавка у каждого будет индивидуальная.
Граждане, которым в июле исполнилось 80 лет, будут получать фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере — 17 815,4 рубля вместо базовых 8 907,7 рубля.
Если пенсионер получил в июле нынешнего года I группу инвалидности, ему будет произведен перерасчет размера фиксированной выплаты — плюсом 8 907,7 рублей.
Гражданам, достигшим 80 лет, и инвалидам I группы также устанавливается надбавка за уход: к страховой пенсии — в размере 1 314 рублей, к государственной пенсии — в размере 1377 рублей. Обе надбавки введены в нынешнем году: с 1 января и с 1 апреля соответственно. В дальнейшем они будут ежегодно индексироваться. Те, кто получил право на эти надбавки в июле, также начнут получать их с августа.
Однако необходимо помнить, что прибавка к пенсии выплачивается только по одному из оснований. Например, если 80 лет исполняется инвалиду I группы, надбавки за возраст ему не полагается, поскольку он уже получает фиксированную выплату в двойном размере и надбавку на уход. Надбавка за уход не устанавливается инвалидам с детства I группы, которые уже получают ежемесячную выплату к пенсии в связи с уходом за ними со стороны родителей либо опекунов.
Напомним, Социальный фонд России с 1 января 2025 года возобновил индексацию пенсий для работающих пенсионеров.