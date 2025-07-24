Спикер парламента Молдовы за свои слова не отвечает: Игорь Гросу когда-то сказал, что «Плахотнюк вернется, когда я полечу на Луну!» — пора собираться

Когда три года назад председатель парламента Игорь Гросу комментировал намерение бывшего лидера Демпартии Влада Плахотнюка вернуться в Молдову, он в эфире провластного телеканала TV-8 заявил:
Плахотнюк вернется, когда я полечу на Луну!
Журналисты «Первого в Молдове» сегодня припомнили Гросу его слова и задали прямой вопрос:
— Три года назад вы сказали, что Плахотнюк вернётся в Молдову, когда вы на Луну слетаете. На Луне вы не были. Плахотнюк вернётся в Молдову?
— Не злитесь, но вы занимаетесь несерьёзными вещами. Тот, кто нарушил закон, тот предстанет перед лицом правосудия и будет нести ответственность.
И тут возникает вопрос, так кто же занимается несерьёзными вещами? Журналисты, которые напоминают высокопоставленному чиновнику об ответственности, что он должен следить за тем, что делает, и что говорит. Или сам чиновник? Как типичный представитель правящей партии — Гросу ни на Луну, ни отвечать за свои слова не торопится.
И ещё один неудобный вопрос от журналиста:
— Ваши депутаты говорят, что чувствуют себя использованными носками. Вы поговорили с Юлией Даскалу после её слов?
Гросу:
— Вы дерзкая. — сказал он. — У нас есть работа.
Сел в машину и уехал. В случае с ПАС, мы делаем вывод, что у «желтой власти» нет режима деликатной стирки. Использовали — выжали — выкинули. И спасибо не ждите.