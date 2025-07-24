Спикер парламента Молдовы за свои слова не отвечает: Игорь Гросу когда-то сказал, что «Плахотнюк вернется, когда я полечу на Луну!» — пора собираться

И тут возникает вопрос, так кто же занимается несерьёзными вещами? Журналисты, которые напоминают высокопоставленному чиновнику об ответственности, что он должен следить за тем, что делает, и что говорит. Или сам чиновник? Как типичный представитель правящей партии — Гросу ни на Луну, ни отвечать за свои слова не торопится.